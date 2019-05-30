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    Главная / Торговый портал / Поковки, штамповки, кольца титановые / Штамповка днищ горячая из черных металлов ВСт3сп5 с внутренним диаметром 600 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 6533-78
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Штамповка днищ горячая из черных металлов ВСт3сп5 с внутренним диаметром 600 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 6533-78

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Штамповка днищ горячая из черных металлов ВСт3сп5 с внутренним диаметром 600 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 6533-78- Поковки, штамповки, кольца титановые
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    Штамповка днищ горячая из черных металлов ВСт3сп5 с внутренним диаметром 600 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 6533-78

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    Цена
    от 11109
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    Единица измерения:
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11109
      Спецификация
      Производство крахмала
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11109c НДС

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