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    Главная / Торговый портал / Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 / Перевозка поверочных газовых смесей в баллонах по 5Л в количестве 150ШТ г. Санкт-Петербург, пр.Новоизмайловский, 67 корп.2, пои 5Н, лит.А УМТСиК-ООО "Газпром добыча Астрахань" МО "Джанайский сельсовет" (п.Аксарайский) Красноярский район Астраханской области
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    Перевозка поверочных газовых смесей в баллонах по 5Л в количестве 150ШТ г. Санкт-Петербург, пр.Новоизмайловский, 67 корп.2, пои 5Н, лит.А УМТСиК-ООО "Газпром добыча Астрахань" МО "Джанайский сельсовет" (п.Аксарайский) Красноярский район Астраханской области

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перевозка поверочных газовых смесей в баллонах по 5Л в количестве 150ШТ г. Санкт-Петербург, пр.Новоизмайловский, 67 корп.2, пои 5Н, лит.А УМТСиК-ООО "Газпром добыча Астрахань" МО "Джанайский сельсовет" (п.Аксарайский) Красноярский район Астраханской области- Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
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    Перевозка поверочных газовых смесей в баллонах по 5Л в количестве 150ШТ г. Санкт-Петербург, пр.Новоизмайловский, 67 корп.2, пои 5Н, лит.А УМТСиК-ООО "Газпром добыча Астрахань" МО "Джанайский сельсовет" (п.Аксарайский) Красноярский район Астраханской области

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    от 90000
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