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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Запарник деревянный 12ЛИТР(ДМ³) дуб пластиковая встака
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запарник деревянный 12ЛИТР(ДМ³) дуб пластиковая встака

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запарник деревянный 12ЛИТР(ДМ³) дуб пластиковая встака- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Запарник деревянный 12ЛИТР(ДМ³) дуб пластиковая встака

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    Цена
    от 3150
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • МЕЛЕХОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3150
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3150
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3150c НДС

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