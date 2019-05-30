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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Запарник деревянный 20ЛИТР(ДМ³) дуб металлическая вставка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запарник деревянный 20ЛИТР(ДМ³) дуб металлическая вставка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запарник деревянный 20ЛИТР(ДМ³) дуб металлическая вставка- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Запарник деревянный 20ЛИТР(ДМ³) дуб металлическая вставка

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    Цена
    от 6000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • МЕЛЕХОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС

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