Запарник деревянный 10ЛИТР(ДМ³) с крышкой сибирский кедр пластиковая встака

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запарник деревянный 10ЛИТР(ДМ³) с крышкой сибирский кедр пластиковая встака- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки