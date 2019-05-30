Настил стальной профилированный С21 0.5х1050х6000 RAL 9002
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 761,1₽
Настил стальной профилированный пресованный 1410Х840ММ из оцинкованной полосы 30х3ММ, ячейка 33ММ,
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 11859₽
Настил стальной профилированный пресованный 1080Х440ММ из оцинкованной полосы 30х3ММ, ячейка 33ММ,
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 4779₽
Настил стальной профилированный C-10 0.7х1100х3000 оцинкованный RAL 5005 (синий)
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 2142,9₽
Настил стальной оцинкованный профилированный Н-60 0.7x845 (0.9x8м) 382м2
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 322,53₽
Профиль перфорированный ТПС 200х65х1.5ММ сталь оцинкованная
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
Не указана
Профиль перфорированный L-образный DKC 2.5х2000ММ сталь оцинкованная BPM2520
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 1015₽
Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный 100х100х5ММ ГОСТ 30245-2003
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 58395,25₽
Профиль перфорированный П-образный DKC BPM-29 29х50х400 сталь 2.5ММ оцинкованный
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 384₽
Профиль гнутый замкнутый сварной (труба) квадратного сечения 160х5ММ 12М ст.09Г2С-15 ГОСТ 30245-2003
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 77880₽
Настил стальной оцинкованный профилированный Н-60 А 0.7х845х902х6000ММ синий RAL5002 ТУ 1122-004-63280288-2010 изм.3
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 110153,24₽
Желоб водосточный Ø150мм, L-2000ММ RAL
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 2424₽