Ремонт и техническое обслуживание автомобильного крана КС-65713 распасовка грузового каната; демонтаж, разборка по секциям стрелы; демонтаж, техническое обслуживание и ремонт стрелового оборудования: гидроцилиндров телескопирования стрелы (2ШТ), канатно-блочной системы телескопирования стрелы, плит скольжения секций стрелы; ремонт гидромотора; ремонт опорных гидроцилиндров (2ШТ); ремонт и техническое обслуживание ограничителя нагрузки крана

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