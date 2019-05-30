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    Главная / Торговый портал / Приборы бытовые электрические / Наконечник -картридж C245-759 для паяльника T245-A 0,6ММ (скошенный)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Наконечник -картридж C245-759 для паяльника T245-A 0,6ММ (скошенный)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наконечник -картридж C245-759 для паяльника T245-A 0,6ММ (скошенный)- Приборы бытовые электрические
    2
    Наконечник -картридж C245-759 для паяльника T245-A 0,6ММ (скошенный)

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    Цена
    от 3168,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "Паритет"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2684,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3168,2
      Спецификация
      Производство абразивных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3168,2c НДС

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