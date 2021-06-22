Перевозка на двух транспортных средствах чистых газов в баллонах по 40Л до 40ШТ в одной партии г. Москва-пос. Аксарайский Астраханской области

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перевозка на двух транспортных средствах чистых газов в баллонах по 40Л до 40ШТ в одной партии г. Москва-пос. Аксарайский Астраханской области- Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20