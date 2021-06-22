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    Главная / Торговый портал / Устройства и блоки питания вычислительных машин / Модуль батарейный БМ Титан 96-9
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Модуль батарейный БМ Титан 96-9

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Модуль батарейный БМ Титан 96-9- Устройства и блоки питания вычислительных машин
    57
    Модуль батарейный БМ Титан 96-9

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    Цена
    от 44318
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЭнергоДизайн"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37557,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      44318
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44318c НДС

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