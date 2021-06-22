Блок питания испытательный БИ 6 УХЛ4, О4 ТУ 16-526.115-75 Россия
Устройства и блоки питания вычислительных машин
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Блок питания для СХД ATX 595ВТ 481320-001 Hewlett Packard
Устройства и блоки питания вычислительных машин
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Блок питания ADLX65NCC3A, ADLX65NLC3A 20В 3.25А 65ВТ 4.0х1.7ММ для ноутбука, планшета и стационарного компьютера Lenovo Sino Power
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 825₽
Блок питания бесперебойного ББП(Э) 230/12В для обеспечения напряжением питания контроллера «ПК-НГИ»
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 80782,8₽
Блок питания ARJ-SP-108350-PFC 80-108В 0.35А 40ВТ пластик IP20 33286 Arlight
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Не указана
Источник бесперебойного питания (ИБП) Entel LPB-K10ES+C1+LS-AK 1000/600ВА/Вт 350x146x160мм, 8кг
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 33110₽
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT 8000VA RM 230V SRT8KRMXLI
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 409903,21₽
Блок питания АСА48/2 220/48В ПолиКом
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Не указана
Источник бесперебойного питания ENTEL SPB-U10BS2-CH 1/0,9кВА/кВт стоечный/напольный
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 36816₽
Блок питания БПНТ-1 УХЛ3.1, Т3.1 БКЖИ.656121.203 ТУ Россия
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Не указана
Источник бесперебойного питания (ИБП) Крон 12/8
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 25778,99₽
Источник бесперебойного питания Крон 12/8 12В 8А
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 23690₽