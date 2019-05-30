Доска офисная магнитно-маркерная, вращающаяся на 360 граусов, на роликах, двусторонняя Attache лаковое покрытие 100х120СМ В комплекте: подставка, набор маркеров для доски из 4-х цветов, круглый наконечник, толщ.линии 5ММ, губка с магнитом, набор магнитов 3СМ, 6 цветов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска офисная магнитно-маркерная, вращающаяся на 360 граусов, на роликах, двусторонняя Attache лаковое покрытие 100х120СМ В комплекте: подставка, набор маркеров для доски из 4-х цветов, круглый наконечник, толщ.линии 5ММ, губка с магнитом, набор магнитов 3СМ, 6 цветов- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием