Шкаф картотечный Практик AFC-05 металлический серый 1634х467х630ММ 61КГ 5 ящиков A4 ГОСТ 16371-93

Характеристики

Высота, мм: 1634 Ширина, мм: 467 Глубина, мм: 630 Цвет: Серый Вес, кг: 61 Картотека ПРАКТИК AFC-05 предназначена для систематизации и удобного хранения документации. Особенности: • 5 вместительных и удобных ящиков для хранения подвесных папок формата А4 или Foolscap; • общая вместимость 275 папок; • ящики снабжены телескопическими направляющими полного выдвижения; • надежность подтверждена промышленным испытанием 50000 открываний, при нагрузке на ящик 30 кг; • комплектуется центральным замком ПРАКТИК (2000 комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-ключом; • конструкция оборудована антиопрокидывающим устройством, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик; • внутренние размеры ящика: 267x391x560мм; • поставляется в разобранном виде; • соответствует требованиям ГОСТ 16371-93. Цвет: Серый