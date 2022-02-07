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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф металлический архивный Практик АМ-1891 1830х915х458ММ серый полуматовый 4 полки, 1 ключевой замок ( 2 ключа), вместимость 48 папок
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический архивный Практик АМ-1891 1830х915х458ММ серый полуматовый 4 полки, 1 ключевой замок ( 2 ключа), вместимость 48 папок

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический архивный Практик АМ-1891 1830х915х458ММ серый полуматовый 4 полки, 1 ключевой замок ( 2 ключа), вместимость 48 папок- Шкафы металлические прочие
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    Шкаф металлический архивный Практик АМ-1891 1830х915х458ММ серый полуматовый 4 полки, 1 ключевой замок ( 2 ключа), вместимость 48 папок

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    Цена
    от 8400
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    • ООО "ЙЕС ОФИС"
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      Цена без НДС, руб.
      38424
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46108,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      46108,8c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
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      Цена без НДС, руб.
      24213,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29055,84
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      23915
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28698
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      28698c НДС
    • ООО "Арт-Мёбиле"
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      Цена без НДС, руб.
      13718,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16188
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      1000
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      16188c НДС
    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
      12756,74
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15308,09
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Количество полок: 4
      Минимальная партия
      0
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      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      0
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    • ООО "ДКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      11487
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13784,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      13784,4c НДС
    • ООО "ГЕРКОН"
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      Цена без НДС, руб.
      11325
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13363,5
      Спецификация
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      Минимальная партия
      1000
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      13363,5c НДС
    • ООО "СКО"
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      Цена без НДС, руб.
      10715,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12858,6
      Спецификация
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      12858,6c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
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      Цена без НДС, руб.
      9600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11520
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      11442
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      11410
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      11410c НДС
    • ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      9341,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11209,8
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      7000
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      11209,8c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      9143,22
      Ставка НДС, %
      18.0
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      10789
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      0
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      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      8400c НДС
    • ООО "ОПС"
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      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "ПАКС ГРУПП"
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    • Корякина Наталья Викторовна
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