Гиря для градуировки весов ВЛТЭ-1100 в футляре и с паспортом 1000Г класс точности F1 ГОСТ OIML R 111-1-2009

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гиря для градуировки весов ВЛТЭ-1100 в футляре и с паспортом 1000Г класс точности F1 ГОСТ OIML R 111-1-2009- Разновесы для весов всех типов