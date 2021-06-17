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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор светильник ЖО-07-1000-001 ДНАТ Е40 78000ЛМ IP65
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор светильник ЖО-07-1000-001 ДНАТ Е40 78000ЛМ IP65

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор светильник ЖО-07-1000-001 ДНАТ Е40 78000ЛМ IP65- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Прожектор светильник ЖО-07-1000-001 ДНАТ Е40 78000ЛМ IP65

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    Цена
    от 9098,88
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТД "ГРОССЛАЙТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7710,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9098,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9098,88c НДС

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