Бумага для копировально-множительной техники Color Copy A3 200Г/М² 0.2ММ 161ПРОЦ 250ЛИСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Color Copy A3 200Г/М² 0.2ММ 161ПРОЦ 250ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов