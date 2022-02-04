Набор реагентов АЧТВ высокочувствительный для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 10х3МЛ Т1204 ФСЗ 2008/01314 от 27.03.2008 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Albumin д/анализатора д/опред. альбумина 250МЛ 12547 БиоСистемс С.А. Испания фл. №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Аланиновая трансаминаза МФКХ ALTL/ALT IFCC для количественного определения in vitro содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме 500 определений 20764957322 Roche Diagnostics GmbH Германия Реагенты диагностические от 3479,82 ₽ В корзину

Набор реагентов ABL 80 Basic сенсорная кассета Радиометр Медикал АпС для анализатора 200 определений 945-777 Дания №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Амилаза-Ново (100) для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 100МЛ В-8059 РЗН 2017/6217 от 07.09.2017 ТУ 9398-576-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов 3-Diff Control/12-Parameter/Normal 2.5МЛ 3422 ФСЗ 2008/02392 от 02.06.2017 Авантор Перфоманс Материалс Б.В. Нидерланды Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов 0152 КомбиБест-ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2) для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ- 1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 комплект №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов 0556 Вектогеп B - HBs -антиген (комплект 3) для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм количество определений 96 ( 12 стрипов по 8 лунок), объем образца 100 мкл Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов 17-ОНР Валлак Ой для анализатора AutoDELFIA для определения 17-оксипрогестерон 1152 опр. №1 B024-112 2 нмоль/л. 0,01-200нмоль/л. 15 % 97% Финляндия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АДФ ХРОНО-ЛОГ Корпорейшн для агрегометров Хроно-Лог 5мл 384 США №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-РФ-Ольвекс для in vitro диагностики при определении активности АлАТ (аланинаминотрансферазы) 1000 определений Реагент 1 – 250 мл, Реагент 2- 250мл, Реагент 3 - 250 мл, Калибратор - 5 мл 001.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11681 от 23.12.2015 ТУ 9398-029-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000958 187420 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину