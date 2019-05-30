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    Главная / Торговый портал / Обувь повседневная с верхом из кожи / Сапоги Финвал утепленные кожанные для защиты от нефти, нефтепродуктов
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сапоги Финвал утепленные кожанные для защиты от нефти, нефтепродуктов

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги Финвал утепленные кожанные для защиты от нефти, нефтепродуктов- Обувь повседневная с верхом из кожи
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    Сапоги Финвал утепленные кожанные для защиты от нефти, нефтепродуктов

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4200
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "АБСОЛЮТ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3559,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4200
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4200c НДС

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