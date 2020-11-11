Сапоги защитные Сап194 утепленные мужские Верх - комбинированный , на союзке и заднике - юфть толщиной 1.8 – 2.0ММ, на голенищах - кирза обувная. черные Союзка пришита к голенищам двумя прошивочными швами. Регулируемое голенище - одна пряжка. Клин сделан из искусственной кожи.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные Сап194 утепленные мужские Верх - комбинированный , на союзке и заднике - юфть толщиной 1.8 – 2.0ММ, на голенищах - кирза обувная. черные Союзка пришита к голенищам двумя прошивочными швами. Регулируемое голенище - одна пряжка. Клин сделан из искусственной кожи.- Обувь различная специальная