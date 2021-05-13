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    Главная / Торговый портал / Обувь повседневная с верхом из кожи / Сапоги маслобензостойкие 380ММ оливковые ПВХ/ подкладка- трикотажное полотно Сап110
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сапоги маслобензостойкие 380ММ оливковые ПВХ/ подкладка- трикотажное полотно Сап110

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги маслобензостойкие 380ММ оливковые ПВХ/ подкладка- трикотажное полотно Сап110- Обувь повседневная с верхом из кожи
    22
    Сапоги маслобензостойкие 380ММ оливковые ПВХ/ подкладка- трикотажное полотно Сап110

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    Цена
    от 624,96
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "АБСОЛЮТ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1214,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1433
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1433c НДС
    • ООО "ВОЛГОГРАД-ВОСТОК-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      645,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      775
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      775c НДС
    • ООО "АНТАЛЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      636,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      763,68
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Изготавливается из ПВХ по самой современной технологии трехцветного литья, с использованием материалов с разными специальными свойствами. Менее подвержены старению, более долговечны, чем резиновые, имеют меньший вес. Голенище эластичное, подошва упругая, теплая, износоустойчивая, нескользящая, кислотощелочестойкая. Особенное значение имеет вспененный слой внутри подошвы сапога. Благодаря этому слою подошва приобретает ортопедические, амортизирующие, теплозащитные свойства. В таких сапогах ноги меньше устают, не ощущаются неровности дороги и исчезает эффект холодной подошвы. Кислото-, щелоче-, масло- и бензостойкие. Обладают стойкостью к химически активным газам. Сапоги специальные полностью соответствуют европейским стандартам безопасности для рабочей обуви. Несмотря на своё специальное потребительское предназначение, сапоги рабочие отличаются современным дизайном и комфортом. Высота голенища - 38 см. Подкладка - трикотажное полотно. Надежная нескользящая рифленая подошва. Способ производства - литьевой. Предназначены для рабочих, занятых в самых различных отраслях промышленности: пищевой, нефте- газоперерабатывающей, химической, строительной и т.д. Цвет - оливковый. ТР ТС 019/2011.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      763,68c НДС
    • ООО "КСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      569,68
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      683,62
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      683,62c НДС
    • ООО "СПЕЦОЛИМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      660
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      660c НДС
    • ООО "ИНТЕРФОРМА-КУБАНЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      520,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      624,96
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      624,96c НДС
    • АО "ТД ТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Изготавливается из ПВХ по самой современной технологии трехцветного литья, с использованием материалов с разными специальными свойствами. Менее подвержены старению, более долговечны, чем резиновые, имеют меньший вес. Голенище эластичное, подошва упругая, теплая, износоустойчивая, нескользящая, кислотощелочестойкая. Особенное значение имеет вспененный слой внутри подошвы сапога. Благодаря этому слою подошва приобретает ортопедические, амортизирующие, теплозащитные свойства. В таких сапогах ноги меньше устают, не ощущаются неровности дороги и исчезает эффект холодной подошвы. Кислото-, щелоче-, масло- и бензостойкие. Обладают стойкостью к химически активным газам. Сапоги специальные полностью соответствуют европейским стандартам безопасности для рабочей обуви. Несмотря на своё специальное потребительское предназначение, сапоги рабочие отличаются современным дизайном и комфортом. Высота голенища - 38 см. Подкладка - трикотажное полотно. Надежная нескользящая рифленая подошва. Способ производства - литьевой. Предназначены для рабочих, занятых в самых различных отраслях промышленности: пищевой, нефте- газоперерабатывающей, химической, строительной и т.д. Цвет - оливковый. ТР ТС 019/2011.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      Не указана

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