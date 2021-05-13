Характеристики

Изготавливается из ПВХ по самой современной технологии трехцветного литья, с использованием материалов с разными специальными свойствами. Менее подвержены старению, более долговечны, чем резиновые, имеют меньший вес. Голенище эластичное, подошва упругая, теплая, износоустойчивая, нескользящая, кислотощелочестойкая. Особенное значение имеет вспененный слой внутри подошвы сапога. Благодаря этому слою подошва приобретает ортопедические, амортизирующие, теплозащитные свойства. В таких сапогах ноги меньше устают, не ощущаются неровности дороги и исчезает эффект холодной подошвы. Кислото-, щелоче-, масло- и бензостойкие. Обладают стойкостью к химически активным газам. Сапоги специальные полностью соответствуют европейским стандартам безопасности для рабочей обуви. Несмотря на своё специальное потребительское предназначение, сапоги рабочие отличаются современным дизайном и комфортом. Высота голенища - 38 см. Подкладка - трикотажное полотно. Надежная нескользящая рифленая подошва. Способ производства - литьевой. Предназначены для рабочих, занятых в самых различных отраслях промышленности: пищевой, нефте- газоперерабатывающей, химической, строительной и т.д. Цвет - оливковый. ТР ТС 019/2011.