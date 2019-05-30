Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 21-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1050₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 27(5ПБ-27-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2998₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 30-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1550₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 625₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 25(5ПБ-25-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2795₽
Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 3800₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б13(1ПБ-13-1) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 400₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б17(2ПБ-17-2п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 551₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 21(5ПБ-21-37-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2560₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 2ПБ-13-1п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 454₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 18-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 950₽
Система контроля доступа Специализированная система хранения для распознавания биометрических данных лица человека ТУ МНИК.464215.001 АО "НПО Импульс" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
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