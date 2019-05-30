Фильтр для воды Гейзер-3 ВК Люкс для очистки жидкости с комплектом сменных элементов ООО "Акватория" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды Гейзер-3 ВК Люкс для очистки жидкости с комплектом сменных элементов ООО "Акватория" Россия- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод