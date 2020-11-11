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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки / Сапоги утепленные унты меховые пятислойный войлок, микропористая резина (двухслойная овчина, натуральная кожа)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сапоги утепленные унты меховые пятислойный войлок, микропористая резина (двухслойная овчина, натуральная кожа)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги утепленные унты меховые пятислойный войлок, микропористая резина (двухслойная овчина, натуральная кожа)- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
    10
    Сапоги утепленные унты меховые пятислойный войлок, микропористая резина (двухслойная овчина, натуральная кожа)

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 7493
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • АО "ЛЕГПРОМРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6350
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7493
      Спецификация
      Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7493c НДС
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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