Сапоги мужские ПВХ покрытие, литьевой для защиты от нефти, нефтепродуктов с нескользящей, кослотощелочестойкой подошвой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги мужские ПВХ покрытие, литьевой для защиты от нефти, нефтепродуктов с нескользящей, кослотощелочестойкой подошвой- Обувь повседневная с верхом из кожи