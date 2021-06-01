Рюкзак по индивидуальному дизайну для обуви габардин плотность 300 гр/м2 40х45СМ Россия юверсы из серебра, веревочные ручки 40 см

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак по индивидуальному дизайну для обуви габардин плотность 300 гр/м2 40х45СМ Россия юверсы из серебра, веревочные ручки 40 см- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона