Сапоги защитные рыбацкие для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот концентрации до 20% (К 20) и щелочей до 20% (Щ 20) поливинилхлоридный пластикат ГОСТ 5375-79

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