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    Главная / Торговый портал / Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком / Стартер МКСМ800 дв. VAMO, Трактор U445 (ан.М114, 9142722 замена AZJ3525) 12В 3,2кВт AZE 4230 (11.132.101)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стартер МКСМ800 дв. VAMO, Трактор U445 (ан.М114, 9142722 замена AZJ3525) 12В 3,2кВт AZE 4230 (11.132.101)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стартер МКСМ800 дв. VAMO, Трактор U445 (ан.М114, 9142722 замена AZJ3525) 12В 3,2кВт AZE 4230 (11.132.101)- Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком
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    Стартер МКСМ800 дв. VAMO, Трактор U445 (ан.М114, 9142722 замена AZJ3525) 12В 3,2кВт AZE 4230 (11.132.101)

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 11897,94
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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель ХАНЯВИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10083
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11897,94
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11897,94c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10083
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11897,94
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11897,94c НДС

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