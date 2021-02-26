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    Главная / Торговый портал / Клавиатуры / Клавиатура проводная Microsoft Wired Keyboard 600 USB черный ANB-00018
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Клавиатура проводная Microsoft Wired Keyboard 600 USB черный ANB-00018

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клавиатура проводная Microsoft Wired Keyboard 600 USB черный ANB-00018- Клавиатуры
    21
    Клавиатура проводная Microsoft Wired Keyboard 600 USB черный ANB-00018

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 796,8
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1075,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1291
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      1291c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      820
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      984
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      984c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      813,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      960
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      960c НДС
    • ООО "ПРАЙМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      813,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      960
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      960c НДС
    • ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      813,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      960
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      960c НДС
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      813,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      960
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      960c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      813,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      960
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      960c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      813,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      960
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      960c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      775,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      931
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      931c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      760
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      912
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      912c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      755,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      906,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      906,6c НДС
    • ООО "ЭКСПРЕСС-КОМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      749,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      899
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      899c НДС
    • ООО "АЙТИНЕВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      664
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      796,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      796,8c НДС
    • ООО "КД "ЛОТУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      664
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      796,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      796,8c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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