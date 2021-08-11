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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая 50ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая 50ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая 50ШТ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Товары первой необходимости
    81
    Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая 50ШТ

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    Цена
    от 38,62
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    Поставщики
    • ООО "СТАТУС-СТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      405
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      405
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край
      Подробнее
      405c НДС
    • ООО "РБГ-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      360
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      360
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      360c НДС
    • ООО "АВТОТЕХПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      318,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      350c НДС
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "АСТМЕДИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО Питер-офис
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      275
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      275c НДС
    • ООО "ТЦ "ПОИСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      275
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      402
      Регионы поставки
      Подробнее
      275c НДС
    • ООО "МАДЖЕНТА СТИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      225
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      270
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      270c НДС
    • ООО "ШКОЛЬНЫЙ ДОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      60
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО ТД "АРТЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      227,27
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "САМСОН НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      222,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      245
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      245c НДС
    • ООО "ТД АЗБУКА ЗАЩИТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      175
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      210
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      210c НДС
    • СИНДЕЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      187,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      206,25
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      206,25c НДС
    • ООО «ХАУС КИПЕР»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      165,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      198,84
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      198,84c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      165
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      165c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      130,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      156,25
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      156,25c НДС
    • ООО "ФИРМА "ПАРТНЕР ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      140,90
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      155
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      155c НДС
    • ООО "БИОХИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • Козинцев Андрей Николаевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • ООО "НИИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      149,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      149,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      40000
      Регионы поставки
      Подробнее
      149,5c НДС
    • ООО "ПОЛИМЕДСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      130
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      143
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      143c НДС
    • ООО "ПОСТАВЩИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      117,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      141
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      141c НДС
    • ООО "ГЛОРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      140
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      140
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      140c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      111
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      133,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      133,2c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      132
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      132c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      132
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      132c НДС
    • ООО "АЛЬТАИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      118,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      130
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      130c НДС
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      130
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      130
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      130c НДС
    • ООО "МЕДРЕСУРС-ПЕРМЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      125
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      125c НДС
    • ООО А-ЛЕКС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      120c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      120c НДС
    • ООО "ПМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      102,28
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      112,51
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      112,51c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      93,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      112,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      112,5c НДС
    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      110
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1400
      Регионы поставки
      Подробнее
      110c НДС
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      87,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      105
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      60
      Регионы поставки
      Подробнее
      105c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      100,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      100,8c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      100,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      100,8c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      99,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      99,6c НДС
    • ЮПИТЕР ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      97,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      97,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      500
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      97,5c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      78,68
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      94,42
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      94,42c НДС
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      85
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      93,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      93,5c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      88
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      88c НДС
    • СЕДОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      87,64
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      87,64
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      87,64c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      73
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      87,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      87,6c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      79,53
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      87,49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      12000
      Регионы поставки
      Подробнее
      87,49c НДС
    • КОННИКОВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      85
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      85
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      180
      Регионы поставки
      Подробнее
      85c НДС
    • ООО "ИНТЕРПРОМ СИБИРЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84,9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      84,9c НДС
    • ООО "ХИМЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      76,36
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      84
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      84c НДС
    • ООО "АТЛАНТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      69,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      83
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1524
      Регионы поставки
      Подробнее
      83c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      82,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1400
      Регионы поставки
      Подробнее
      82,5c НДС
    • ООО "МТГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      80
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      80c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62,26
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74,72
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      74,72c НДС
    • ООО "ТЕКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      61,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      73,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      73,5c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      66,11
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      72,73
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      72,73c НДС
    • ООО "ВОСТОК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      64,10
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      70,51
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      70,51c НДС
    • ООО "ТЕКСТИЛЬ ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      58,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      70
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      70c НДС
    • ООО "4С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      66
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      66c НДС
    • ПЕРМЯКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      65
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      65c НДС
    • ООО "АЙРОН БАРБЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      65
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1500
      Регионы поставки
      Подробнее
      65c НДС
    • ООО "ТД АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      65
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      65c НДС
    • ООО "СТАТУС-СТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      65
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      65c НДС
    • ООО "ТД СИНТЕКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59,09
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      65c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      54,54
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС
    • ООО "ГК МИРИАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52,08
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      52,08c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      49c НДС
    • ООО ТПК "МЕДСТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      42,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1524
      Регионы поставки
      Подробнее
      42,5c НДС
    • ООО "ЦЕНТУРИОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32,18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38,62
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      38,62c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "ВОСТОКСТРОЙМАСТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,8c НДС
    • ООО "ПРЕСТИЖ МЕДИКАЛ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,2c НДС
    • ООО "СИНГЕР-МЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,5c НДС
    • ООО "АВЕРС-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЦЕНТР ЧИСТОТЫ "АЛЬЯНС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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    Не указана
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    Повязка с метилурацилом ВОСКОПРАН индивидуальная упаковка 5х7.5СМ вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 5ШТ ТУ 9393-003-527-08501-2002 ООО НПМ Россия
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Не указана
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    Материал перевязочный из марли Сетон Matopat нестерильный 2СМх2М 120ШТ MA-105-MMMM-505 АО "ТОРУНЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ" Польша
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 3226,2
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    Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор стерильная 10х15СМ послеоперационная 1ШТ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 1340
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    Повязка на нетканой основе ОП неадгезивная абсорбирующая Курапор 10х20СМ послеоперационная 1ШТ
    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    от 2306
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