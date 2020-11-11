Сапоги защитные с металлическим подноском для рабочих, занятых в пищевой, нефте-газоперерабатывающей, химической, строительной промышленности и т.д ПВХ оливковые подошва с вспененным внутренним слоем ТР ТС 019/2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные с металлическим подноском для рабочих, занятых в пищевой, нефте-газоперерабатывающей, химической, строительной промышленности и т.д ПВХ оливковые подошва с вспененным внутренним слоем ТР ТС 019/2011- Обувь различная специальная