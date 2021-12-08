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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ ООО "ПКФ Верамед" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ ООО "ПКФ Верамед" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ ООО "ПКФ Верамед" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    16
    Салфетка 16х14СМ марлевая стерильная 10ШТ ООО "ПКФ Верамед" Россия

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    Цена
    от 4000
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3636,36
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4000
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4000c НДС
    • ООО "ФОРТУНА ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      55
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      55c НДС
    • ООО "АПТЕКА 36,6"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      16*14 см №10
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      30c НДС
    • ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      16*14 см №10
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      30c НДС
    • ООО "Панацея"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      21
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      16х14 см упаковка 10 шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      21c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17,20
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      18,92
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      18,92c НДС
    • БАБАРЫКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15
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      10.0
      Цена с НДС, руб.
      16,5
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      16,5c НДС
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА Г. НОВОРОССИЙСКА"
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      Цена без НДС, руб.
      16
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10,7
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      11,77
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Нижегородская область
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      11,77c НДС
    • ООО "ВЫМПЕЛ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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