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    Главная / Торговый портал / Порошки алюминиевые и чешуйки / Пудра алюминиевая пигментная ПАП-2 ГОСТ 5494-95
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пудра алюминиевая пигментная ПАП-2 ГОСТ 5494-95

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пудра алюминиевая пигментная ПАП-2 ГОСТ 5494-95- Порошки алюминиевые и чешуйки
    14
    Пудра алюминиевая пигментная ПАП-2 ГОСТ 5494-95

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    Цена
    от 336
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    Единица измерения:
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      880,8
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      60
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      650
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Характеристики
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      650,4
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      Характеристики
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      Минимальная партия
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      596c НДС
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      0
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      Ставка НДС, %
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      Характеристики
      ГОСТ 6494-95 Кр. сп-ть на воде, см2/г - 7000
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      537,72c НДС
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      528
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
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      0
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      525,6
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      520
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      520
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      520
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
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      520
      Спецификация
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      520
      Спецификация
      Производство алюминия
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      Спецификация
      Производство алюминия
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      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
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      0
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