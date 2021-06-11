Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство алюминия
Регионы поставки
Воронежская область, Свердловская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Вологодская область, Волгоградская область, Томская область, Республика Коми, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан), Московская область, Краснодарский край, Саратовская область, Самарская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область