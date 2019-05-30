Комплектующие изделия к ножницам кривошипным Нож Р3222А-00-001РЭ2 НА 3222А Азовское ПО "Донпрессмаш" год выпуска 1998 г

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплектующие изделия к ножницам кривошипным Нож Р3222А-00-001РЭ2 НА 3222А Азовское ПО "Донпрессмаш" год выпуска 1998 г- Ножницы механические металлообрабатывающие