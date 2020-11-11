Сапоги защитные из поливинилхлоридного пластика с подкладкой из х/б трикотажного полотна оливковые для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот и щелочей

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные из поливинилхлоридного пластика с подкладкой из х/б трикотажного полотна оливковые для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот и щелочей- Обувь различная специальная