Бумага диаграммная рулонная ЛПВОН-100 реестр. № 3944 СПбФДБ (132 м2) с круглыми перфорационными отверстиями с одной стороны ленты(тип IV)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с несимметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага диаграммная рулонная ЛПВОН-100 реестр. № 3944 СПбФДБ (132 м2) с круглыми перфорационными отверстиями с одной стороны ленты(тип IV)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с несимметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93- Бумага диаграммная