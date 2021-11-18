Фотобарабан Konica-Minolta DR-311K (o) черный bizhub C220/280/360 A0XVORD

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Konica-Minolta DR-311K (o) черный bizhub C220/280/360 A0XVORD- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства