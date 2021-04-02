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    Главная / Торговый портал / Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ / Кабель силовой с алюминиевой жилой ААБл 4х185ММ2 ож 1КВ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель силовой с алюминиевой жилой ААБл 4х185ММ2 ож 1КВ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой ААБл 4х185ММ2 ож 1КВ- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
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    Кабель силовой с алюминиевой жилой ААБл 4х185ММ2 ож 1КВ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 882
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    Поставщики
    • ООО "НОРД-СЕРВИС"
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      Цена без НДС, руб.
      3262,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3850
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3850c НДС
    • ООО "ЭнергоЛюкс"
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      Цена без НДС, руб.
      1014,40
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
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      1197c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Калужская область, Тульская область, Рязанская область, Ростовская область, Воронежская область, Самарская область, Тюменская область, Краснодарский край, Орловская область, Белгородская область, Ярославская область, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан)
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      Цена без НДС, руб.
      747,45
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      882
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      882c НДС

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