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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием / Доска офисная Attache пробковая алюминий 60х90СМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска офисная Attache пробковая алюминий 60х90СМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска офисная Attache пробковая алюминий 60х90СМ- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
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    Доска офисная Attache пробковая алюминий 60х90СМ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1682
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1423,49
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1708,19
      Спецификация
      Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
      Характеристики
      вес 1.9 кг., крепежи в комплекте
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      1708,19c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ЛОГИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1425,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1682
      Спецификация
      Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1682c НДС

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