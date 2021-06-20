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    Главная / Торговый портал / Оборудование для проходки тоннелей прочее / Шкив тормозной грузоподъемный механизм крановый 200ММ 95ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкив тормозной грузоподъемный механизм крановый 200ММ 95ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкив тормозной грузоподъемный механизм крановый 200ММ 95ММ- Оборудование для проходки тоннелей прочее
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    Шкив тормозной грузоподъемный механизм крановый 200ММ 95ММ

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    Цена
    от 14688
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС"
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      Спецификация
      Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      115000c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
      Характеристики
      Минимальная партия
      23000
      Регионы поставки
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      Цена с НДС, руб.
      17680
      Спецификация
      Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      17680c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      15640
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      15640
      Спецификация
      Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
      Характеристики
      Минимальная партия
      23000
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      15640c НДС
    • ООО "Каскад-Про"
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      Цена без НДС, руб.
      12240
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14688
      Спецификация
      Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14688c НДС

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