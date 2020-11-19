Бумага для копировально-множительной техники Ballet Classic A4 80Г/М² 0.104ММ 153ПРОЦ 500ЛИСТ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Ballet Classic A4 80Г/М² 0.104ММ 153ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов
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