Характеристики

Бумага категории качества В, производится с использованием технологии ColorLok. Бумага с улучшенными свойствами гарантирует отличный результат при двусторонней печати и на скоростной офисной технике. Повышенная белизна гарантирует превосходное отображение красок, контраст и четкость печати повышенная гладкость и структура листа обеспечивает равномерность печати и высокое качество изображения.