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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для копировально-множительной техники Ballet Classic A4 80Г/М² 0.104ММ 153ПРОЦ 500ЛИСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для копировально-множительной техники Ballet Classic A4 80Г/М² 0.104ММ 153ПРОЦ 500ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Ballet Classic A4 80Г/М² 0.104ММ 153ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов
    17
    Бумага для копировально-множительной техники Ballet Classic A4 80Г/М² 0.104ММ 153ПРОЦ 500ЛИСТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 209,62
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    Поставщики
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      499,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      589
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      589c НДС
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      423,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      500
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      500c НДС
    • ООО Компания "КАНЦТАНТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      321,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      379,79
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      А4 (80 г/м,153% CIE)500 л/п
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      379,79c НДС
    • ООО ГК "АСТРАХАНЬ-СНАБЖЕНИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      321,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      379,79
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      А4 (80 г/м,153% CIE)500 л/п
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      379,79c НДС
    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      307,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      363
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      363c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      267
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      320,4
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Бумага офисная Ballet Classic А4, 80 г/м2, 153% CIE, 96% ISO,толщ.104мкм,непрозр.92%, 500лист/уп.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      320,4c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      255
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      306
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      306c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      253,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      298,7
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      298,7c НДС
    • ИП "Сальников П.В."
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      297,64
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      297,64
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      297,64c НДС
    • ООО "ВИНСАВЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      244,60
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      288,63
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      288,63c НДС
    • ООО "СПАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      260
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      260c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      216,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      255,02
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      255,02c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      254,15
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      254,15c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • СИНДЕЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      207,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      248,82
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      248,82c НДС
    • АО "КОМПАНИЯ А-ВЕРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      207,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      245
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      245c НДС
    • ООО "ИНТЕГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      190,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      229
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      229c НДС
    • ООО "СЕКРЕТОРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      179,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      211,4
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Оренбургская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Тюменская область, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Башкортостан, Сахалинская область, Иркутская область, Свердловская область, Челябинская область, Ленинградская область, Республика Тыва
      Подробнее
      211,4c НДС
    • ООО "КАНЦЕРНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      177,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      209,62
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Бумага категории качества В, производится с использованием технологии ColorLok. Бумага с улучшенными свойствами гарантирует отличный результат при двусторонней печати и на скоростной офисной технике. Повышенная белизна гарантирует превосходное отображение красок, контраст и четкость печати повышенная гладкость и структура листа обеспечивает равномерность печати и высокое качество изображения.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      209,62c НДС
    • ШАПОВАЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ЗАО РИК "Ликор"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПАПИРУС"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "Телеформ-С"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ГЛОБАЛ МАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АКРОН"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПРАГМАТИК"
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    • ООО "ПРАЙМ КОННЕКТ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Минимальная партия
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    • ООО "Паритет"
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      Цена с НДС, руб.
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      Минимальная партия
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    • ООО "РЕФОРМАТ"
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      Цена с НДС, руб.
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    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
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    • ООО «ВАТТ»
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    • ООО "СК ГАЛИОН"
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    • ООО "КАНЦТАНТА СЕРВИС"
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    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
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    • ООО "ГК СпецСнабГео"
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    • ООО "АТОМ-НК"
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