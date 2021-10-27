Набор реагентов для выявления антигена вируса ГЕПАТИТА В (HBsAg) в сыворотке (плазме) или цельной крови комплект №1 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" на 100 анализов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для выявления антигена вируса ГЕПАТИТА В (HBsAg) в сыворотке (плазме) или цельной крови комплект №1 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" на 100 анализов- Реагенты диагностические