Панель МДФ доборная Gram 2100х1000ММ 10ММ без окраски
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 1050₽
Панель МДФ стеновая Gram 800ММ 20ММ RAL 9010 с филенкой
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 21030₽
Панель МДФ на металлическую дверь Gram 2100х1000ММ 10ММ без окраски
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 20700₽
Плита ДВП оргалит 2140х1220х3.2ММ ГОСТ 4598-86
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 540₽
Молдинг декоративный негибкий Ultrawood U 011 ЛДФ 2200х9х31ММ для обрамления панно
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 3000₽
Угол МДФ универсальный Латат Модерн 2710х27.5х27.5ММ ясень
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 245,98₽
Панель МДФ 2600х250х7ММ вишня
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 219,95₽
Панель МДФ Альбико 2200х930ММ 6ММ серый доска сосна темная скания
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 3566,4₽
Плита ДВП 1700х2745ММ печ рис Бук бавария темный
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 91,12₽
Плита ДВП 2745х1700х3.2ММ 1 сорт ГОСТ 4598-86
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 90,72₽
Панель МДФ стеновая Evrostar 2600х250ММ Дуб светлый
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
Не указана
Плита ДВП окрашенная 2745х1700х3.2ММ Бежевый 5111
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 1480₽