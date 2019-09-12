Стол компьютерный с полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок 1000х700х750ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол компьютерный с полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок 1000х700х750ММ- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений