Установка для очистки вод Сепаратор водожировых эмульсий Alta М-OS 3,6-240 3.6М3/Ч 240л 1170х750х1200ММ ТУ 4859-044-83122120-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки вод Сепаратор водожировых эмульсий Alta М-OS 3,6-240 3.6М3/Ч 240л 1170х750х1200ММ ТУ 4859-044-83122120-2014- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод