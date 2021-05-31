Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

Установка пожаротушения автоматическая газового пожаротушения УАГПТ МГП-16-100 (СО2) 72КГ с защитным колпаком-1ШТ; МГП-16-100П (СО2) 72КГ с защитным колпаком-2ШТ; МГП-16-100ПК (СО2) 72КГ с защитным колпаком-1ШТ; Стойка А-СТ-4Т (с РВД и коллектором) для МГП-16-100-1ШТ; Сигнализатор давления СДУ-М универсальный (IP33) с ниппелем и прокладкой -1ШТ ТУ 4854-001-33075088-96

Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

Не указана