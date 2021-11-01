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    Главная / Торговый портал / Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической / Сабо женские ALMI Эмануэла белые натуральная кожа/ ПВХ литьевой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сабо женские ALMI Эмануэла белые натуральная кожа/ ПВХ литьевой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сабо женские ALMI Эмануэла белые натуральная кожа/ ПВХ литьевой- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
    148
    Сабо женские ALMI Эмануэла белые натуральная кожа/ ПВХ литьевой

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    Цена
    от 683
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "СЕНТЯБРЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1100
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1100
      Спецификация
      Производство обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1100c НДС
    • ООО "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      870
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1044
      Спецификация
      Производство обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1044c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      890
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      890
      Спецификация
      Производство обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      890c НДС
    • ООО "СПЕЦОЛИМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      735
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      882
      Спецификация
      Производство обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      882c НДС
    • ООО "ТЕХНОТОРГИМПОРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      569,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      683
      Спецификация
      Производство обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической
      Характеристики
      Минимальная партия
      34000
      Регионы поставки
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      683c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-КРАСНОДАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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