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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем / Инвентарь кухонный Сквизер для цитрусовых 38х205х62ММ алюминий металлический цвет Paderno
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Инвентарь кухонный Сквизер для цитрусовых 38х205х62ММ алюминий металлический цвет Paderno

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Инвентарь кухонный Сквизер для цитрусовых 38х205х62ММ алюминий металлический цвет Paderno- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
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    Инвентарь кухонный Сквизер для цитрусовых 38х205х62ММ алюминий металлический цвет Paderno

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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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