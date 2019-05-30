Инвентарь кухонный Сквизер для цитрусовых 38х205х62ММ алюминий металлический цвет Paderno

Аппарат высокого давления мойка Karcher HD 5/12 175БАР 2.5КВТ 500Л/Ч 380х360х930ММ
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Аппарат высокого давления Kranzle Profi 195 TST 230В 170БАР 3.2КВТ 408Л/Ч 355х375х980ММ 45КГ с грязевой фрезой и барабаном
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 80853₽
Аппарат высокого давления Kranzle 2175 TST 400В 160БАР 3.3КВТ 720Л/Ч 375х360х900ММ 39.5КГ с грязевой фрезой и барабаном
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 73153₽
Аппарат высокого давления Kranzle 2160 TST 230В 140БАР 3.2КВТ 660Л/Ч 375х360х900ММ 39.5КГ с грязевой фрезой и барабаном
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 70700₽
Аппарат высокого давления Kranzle 2175 TS 400В 160БАР 3.3КВТ 720Л/Ч 375х360х900ММ 39.5КГ с грязевой фрезой
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 65800₽
Аппарат высокого давления Karcher HDS 8/18-4M 400В 180БАР 5.5КВТ 400-800Л/Ч 1330х750х1060ММ 155КГ
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Аппарат высокого давления Karcher HD 400В 250БАР 9.2КВТ 500Л/Ч 6Л 560х500х1090ММ 62КГ
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Аппарат высокого давления электрический Посейдон E5-200-15-IP-Reel 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН 640х500х1055ММ 64КГ насос, шланг 8ММх60М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 126000₽
Аппарат высокого давления Grass PWI 25/15 380В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 87472₽
Аппарат высокого давления Kranzle Profi 160 TST 230В 140БАР 3.2КВТ 660Л/Ч 355х375х980ММ 45КГ с грязевой фрезой и барабаном
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 80853₽
Аппарат высокого давления Kranzle 2195 TST 230В 180БАР 3.2КВТ 408Л/Ч 375х360х900ММ 39.5КГ с грязевой фрезой и барабаном
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 70700₽
Аппарат высокого давления Kranzle 2160 TS 230В 140БАР 3.2КВТ 660Л/Ч 375х360х900ММ 39.5КГ с грязевой фрезой
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 63000₽