Сапоги резиновые с МП оливковые/черные с подноском сталь (200 Дж) ФР-00046831 ГОСТ/ТУ 12.4.072-079, 12.4.162-85

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги резиновые с МП оливковые/черные с подноском сталь (200 Дж) ФР-00046831 ГОСТ/ТУ 12.4.072-079, 12.4.162-85- Обувь повседневная с верхом из кожи