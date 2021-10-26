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    Главная / Торговый портал / Каталог / ОКПД2 / Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов / Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами / Услуги по розничной торговле прочими товарами в специализированных магазинах / Услуги прочей розничной торговли в специализированных магазинах

    Услуги прочей розничной торговли в специализированных магазинах

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    Закупки для Заказчиков (223-ФЗ, 44-ФЗ и коммерческие закупки): найдите необходимые Вам товары, работы и услуги в корпоративном интернет-магазине ЭТП ГПБ. Для проведения закупки найдите товары по названию, категории или коду ОКПД2, положите требуемое количество товаров в корзину и оформите заказ.

    Товары первой необходимости

    Услуги по розничной торговле фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах
    Услуги по розничной торговле очками, включая сборку и ремонт очков, в специализированных магазинах
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Услуги по розничной торговле предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах Эта группировка не включает: - реализацию религиозными организациями предметов религиозного назначения и религиозной литературы, см. 94.91.10 (в ред. Изменения 1/2015 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 424-ст)
    Услуги коммерческих художественных галерей, услуги по розничной торговле произведениями искусства в коммерческих художественных галереях
    Услуги по розничной торговле бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
    Услуги по розничной торговле оружием и боеприпасами в специализированных магазинах
    Услуги по розничной торговле филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах
    Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
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    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 26.10.2021
    Набор подарочный "Играем всей семьей" Состав набора: Глобус интерактивный с подсветкой. Диаметр сферы 15СМ, Планшет для рисования и заметок LCD диагональ 8.5 дюймов, пластик. В комплекте с батарейкой и ручкой (15х23х0.8 СМ), Логическая игра «Айкью-элемент» ( 10х3х16 СМ, Карточная игра «Безопасность» (13х1.5х17х5 СМ), 40 увлекательных игр, Настольная игра «Лото" Материал: дерево. В комплект входит: 48 карточек (4 цвета), 90 бочонков, правила, Супер ХИТ вечный антистресс–пупырка. Диаметр 12.5 СМ. Россия ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"
    от 1452,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 26.10.2021
    Набор подарочный сборный с нанесением логотипа компании 1.Плед серый, рисунок в клетку, с кистями, состав-хлопок 50%, полиэстер 30%, акрил, 20% 140х200СМ, в п/э пакете, ПВХ шеврон белый 38х18 мм с логотипом компании до 31х12ММ, в 1 цвет по Pantone 300 C, с пришиванием к пледу. 2. Термос 500МЛ металл/ пластик, серебристый 24.8СМ с круговой лазерной гравировкой компании, 3. Лента атласная белая, шириной 25ММ, с печатью логотипа компании в 1 цвет по Pantone 300 C, длина рулона 33М (5 рулонов). 4.Лента атласная серебристая, ширина 25ММ с печатью логотипа компании в 1 цвет по Pantone 300 С , длина рулона 33М (5 рулонов) Коробка 27х21.5х13СМ, микрогофрокартон, плотность 240Г/М2, полноцветный лайнер, металлизированный шильд 8х6СМ, серебристый на клейкой основе, с лазерной гравировкой логотипа компании до 30СМ2, сборка коробки
    от 2705
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление Комплект для участника в ежегодном совещании по охране труда, промышленной, противофонтанной, пожарной и экологической безопасности блокнот, ручка, папка, бейдж
    от 47110,25
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление медали 70ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление кубка 50СМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление кубка 55СМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление кубка 40СМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление кубка 35СМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление нард с резьбой ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление нард ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление сувенира "1 роза" сталь ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление сувенира "5 роз" сталь ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление сувенира "15 роз" сталь ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление сувенира "Олень" ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление сувенира "2 розы" сталь ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление композиции "5 роз" металл ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление сувенира "Кобра" ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление цветов искусственные ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской области Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление стола шахматного ФКУ ИК-12 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Изготовление нард-шахмат с ларцом ФКУ ИК-12 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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    Технические вопросы: feedback@etpgpb.ru
    Общие вопросы: 8-800-100-66-22
    Вопросы по загрузке позиций прайс-листов: klass@etpgpb.ru

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