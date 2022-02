Набор реагентов COVID-19 Сoronavirus Kit for PCR Аnalysis of Nucleic Acids для экстракции и выявления РНК коронавируса методом ОТ-ПЦР FRT 1. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот, в составе: адсорбционная колонка - 50ШТ; пробирка для пробы - 50ШТ; 3. Лизирующий раствор - 1 фл.; промывочный раствор 1 - 1 фл.; промывочный раствор 2 -1 фл.; элюирующий раствор - 1 фл. 2. Набор для определения РНК коронавируса COVID-19 методом ОТ-ПЦР, в составе: реакционный раствор - 1 фл, ферментная смесь - 1 фл, отрицательный контроль -1 фл., положительный контроль - 1 фл.; 3. Инструкция по применению - 1 шт. Hunan Runmei Gene Technology Co., Ltd. Китай